الأب أثناسيوس: نعبد إلها واحدا.. و«ابن الله» تعبير مجازي

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رد الأب أثناسيوس المقاري، مساء السبت، على تصريحات الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، بأن الأقباط يعبدون ثلاثة آلهة، وعليه حكم بكون العقيدة المسيحية فاسدة، قائلًا إن «الأقباط يعانون في مصر من عدم فهمهم وفهم عقيدتهم».

وأكد أثناسيوس، خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، أن «الأقباط يعبدون إله واحد، ونقول هذا الكلام منذ ألفين عام، وكأننا نؤذن في مالطا، ومحدش عايز يسمع ولا يفهم، وأنا ممكن أمضي إقرار على الهواء نيابة عن كل مسيحيّ العالم أن المسيحيين في العالم أجمع يعبدون إلهًا واحدًا».

وتابع: «لا يوجد مسيحي على وجه الأرض يشرك بالله أو يعبد إلهًا بجوار الإله الخالق كل شيء، وفكرة الثالوث بكل بساطة أن الله هو الخالق، له عقل وروح، وهو الذي حكم الأرض ونزل متجسدًا وآخذًا جسدًا لكي يغفر للناس خطياهم، الله هو الله الذي أخذ جسدًا، وكلمة ابن الله مجازًا، ولكنها عقل الإله الناطق».

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واستكمل: «الله حي بروحه، مفيش كائن حي بدون روح، فالله عندنا ناطق بعقله حي بروحه، هذه الثلاثية هي واحد، كما إن الإنسان يتكون من جسد وروح ونفس، ولكنه إنسان واحد، كالإصبع الذي يتكون من ثلاثة عُقل».