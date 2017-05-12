رأسية فيلايني تسجل الهدف رقم 100 لمانشستر يونايتد هذا الموسم

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تمكن البلجيكي مروان فيلايني لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من تسجيل الهدف رقم 100 لفريقه هذا الموسم في مختلف البطولات.

ونجح فيلايني، في تسجيل الهدف 100، في مرمى سيلتا فيجو الإسباني، في الدقيقة 17 برأسية رائعة بعد عرضية من ماركوس راشفورد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما الخميس، على ملعب أولد ترافورد، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، ليتأهل الشياطين الحمر إلى المباراة النهائية بنتيجة 2-1، مجموع المبارتين ذهاباً وإيابًا.

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يذكر ان مانشستر يونايتد، لم يصل إلى 100 هدف في موسم واحد من قبل، منذ موسم 2012/2013، وهو الأخير للسير أليكس فيرجسون في تدريب الشياطين الحمر.