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البحوث الإسلامية: تصريحات «عبد الجليل» عن الأقباط لا تتفق مع الإسلام

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البحوث الإسلامية: تصريحات «عبد الجليل» عن الأقباط لا تتفق مع الإسلام البحوث الإسلامية: تصريحات «عبد الجليل» عن الأقباط لا تتفق مع الإسلام

التحرير

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استنكر الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تصريحات الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، والتي كفّر فيها الأقباط ووصف عقيدتهم بـ«الفاسدة»، موضحًا أنه لا يتفق مع عبد الجليل في تلك التصريحات حيث أنها لا تتفق مع صحيح الإسلام.

وأضاف النجار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أنه «يجب معاملة الأقباط باحترام وعدم تحقير عقيدتهم أو ترصدهم بالسباب، حيث أن الإسلام لا يدعو إلا إلى المحبة والسلام دون تحقير من شأن أي دين من الأديان».

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وتابع، «حتى حال اختلاف الناس في الدين، فالذي يفصل في ذلك هو الله عز وجل، لا يصح التحقير من أحد فلا أحد يعلم ما في قلوب العباد»، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ».

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التحرير

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