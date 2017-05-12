وزير المالية: صرف العلاوة بأثر رجعي قبل رمضان.. ولا صحة لتقسيطها

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نفى وزير المالية عمرو الجارجي، مساء أمس الخميس، ما تردد حول عزم قيام الوزارة تقسيط صرف 10 % العلاوة، مشيرًا إلى أن العلاوة سيتم صرفها كاملة بأثر رجعي بما فيه شهر مايو، نهاية الشهر الجاري.

وأضاف الجارحي، خلال مداخلة مع الإعلامي اسامة كمال ببرنامج مساء dmc على قناة dmc، أنه بمجرد توقيع رئيس الجمهورية على القانون، ستصدر تعليمات بالصرف لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قبل بداية شهر رمضان.

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تابع: «قانون الخدمة المدنية به معايير لتطبيق العلاوة على المخاطبين بالقانون، وأننا في حالة تطبيق العلاوة على غير المخاطبين بالقانون، سيؤدي ذلك إلى تكلفة عالية تتحملها الدولة».