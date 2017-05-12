بالصور.. القوافل الثقافية بمثلث حلايب وشلاتين "رقص وورش وتواشيح"

البحر الأحمر - أحمد عوض:

تستمر فعاليات القوافل الثقافية بمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد، لليوم الثاني على التوالي تحت رعاية اللواء أركان حرب أحمد عبد الله - محافظ البحر الأحمر، وتحقيقا لهدف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة صبري سعيد بنشر الوعي الثقافي بمختلف المجالات خاصة بالمناطق النائية والحدودية .

وبدأت مساء الخميس، القافلة الثقافية بمدينة الشلاتين وبحضور الباحث سعد فاروق - رئيس الادارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد، وعلا بغدادي - مدير عام ثقافة البحر الأحمر، بعمل ورشة خرز النسيج تدريب حورية محمد، وورشة تفصيل لتعليم السيدات فن الحياكة.

وقدمت فرقة القصير للفنون التلقائية عروضا فنية وأغنية "ياحبيبتي يامصر" ، و"ياشباب ماتقوموا هيا" ، و"شوفوا بلادنا" ، ورقصتي "هركاك"، و"الصيد"، عزف على السمسمية ، وآلة الطنبورة، ورقصة السيف، وزفة الحنة، وبعض الأغاني الوطنية والشعبية بقيادة الفنان حسين حسب النبى - مدرب الفرقة.

كما بدأت قافلة ثقافية أخرى بقصر ثقافة حلايب بعمل ورشة فنية للفنون التشكيلية لتصنيع بلاط من الجبس على التراث الإسلامي بقيادة الفنانة التشكيلية كريمة الديب مع طلاب حلايب بالمرحلة الإعدادية وأعقبها عرض فني لفرقة السباعية للإنشاد الديني حيث بدأ بتلاوة بالقرآن الكريم عبدالرحيم عمر محمد والتواشيح والأناشيد الدينية "يانور جمال رسول الله ، قمر سيدنا النبى ، طلع البدر علينا، وصلوا على جمال نبينا".