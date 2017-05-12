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قبل شهر رمضان.. رسالة شديدة اللهجة من مباحث التموين للتجار بالجيزة

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كتب - محمد شعبان:

وجه اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، ضباط مباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية وخاصة "البلح والياميش"؛ استعدادا لقرب حلول شهر رمضان الكريم، مؤكدا أنه لن يسمح بجشع التجار.

ومؤخرا، داهمت أجهزة الأمن بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، مصنعا غير مرخص لتعبئة التمور بمنطقة كفر غطاطي بالهرم، وتمكنت من ضبط 65 طن تمور غير صالحة للاستهلام الآدمي.

وتبين أن "محمد. م"، 25 عاما، صاحب مصنع لتعبئة الياميش بمنطقة الحزام الأخضر بأكتوبر، يدير مصنعا غير مرخص لتجميع كميات كبيرة من الياميش "التين - قمر الدين" منتهية الصلاحية من العام السابق، وإعادة تدويرها وتعبئتها وتدوين بيانات صلاحية جديدة، وطرحه للبيع بالأسواق والمحلات، ضارا صحة المواطنين.

وباستهداف المصنع، تم ضبط المتهم، وبحوزته 30 طن تين مجفف بدون بيانات، 20 طن تين مجفف منتج نهائي مدون عليه بعض الأسماء التجارية، 16.6 طن قمر الدين معد للبيع، بإجمالي مضبوطات 66,650 طن ياميش غير صالح للاستهلاك.

كما تمكنت مأمورية تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 65 طن تمور غير صالحة للاستهلام الآدمي داخل مصنع غير مرخص لتعبئة التمور بمنطقة كفر غطاطي بالهرم.

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