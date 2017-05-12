صورة وخبر: الموصل.. نازحون ونظرة وداع

كتب - علاء المطيري:

توغلت القوات العراقية في الأحياء الشمالية الغربية للموصل، وتمكنت من فتح طريق في اتجاه تلعفر، وفي ذات الوقت يجري تسريع وتيرة إخلاء الأهالي لتحرير ما تبقى من المدينة في قبضة "داعش".

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صور جموع من النازحين الذي تركوا منازلهم، الخميس، بسبب العمليات الحربية، بينما يبدوا أحدهم وكأنه يلقى نظرة وداع إلى بيته الذي ربما لا يعود إليه أو يعود فيجده بقايا ركام.

وتوقع رئيس الأركان الفريق عثمان العامري أن يتم التحرير قبل بدء شهر رمضان، أي خلال أسبوعين.

وتحارب القوات العراقية منذ أكتوبر الماضي لتحرير المدينة من المسلحين الذين يسيطرون عليها منذ صيف عام 2014 حيث تم إعلان خلافتهم المزعومة فيها.