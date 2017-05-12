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بالصور- ضبط أسلحة وذخائر داخل طرد بمطار القاهرة قبل شحنه لفرنسا

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مصراوي Masrawy

ضبط أسلحة وذخائر داخل طرد بمطار القاهرةضبط أسلحة وذخائر داخل طرد بمطار القاهرة

ضبط أسلحة وذخائر داخل طرد بمطار القاهرةضبط أسلحة وذخائر داخل طرد بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك العتبة بمطار القاهرة، الخميس، محاولة تهريب طبنجة براوننج رصاص، وطبنجة ساقية سميتي سعة 6 طلقة طبنجة mammlicher سنة الصنع 1905، و12 طلقة عيار صغير، و4 خزنة مسدس وخنجر أمريكي الصنع batd وآخر إنجليزي الصنع bioneer، وثالث إنجليزي الصنع ماركة Teddy، وجرابين جلد، واحد كبير والآخر صغير.

هذا بالإضافة، لجراب خشب على شكل دبشك بندقية خاص بالطبنجة ماركة Mamm، داخل طرد شخصي صادر إلى فرنسا، وتم حجز الطرد واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مصادر جمركية بقرية البضائع، إن أيمن علي حسن، مأمور الجمرك تمكن من ضبط طرد شخصي قبل شحنه إلى فرنسا، وبفتحه أمام كمال شنودة مدير جمارك العتبة تم العثور على الأسلحة.

أمر محمد محمود رئيس إدارة المركزية لجمارك الصادرات والوردات بحجز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي وإبلاغ النيابة العامة.

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