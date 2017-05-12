"محافظ قنا يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان وختام مولد "سيدي القناوي

قنا – عبد الرحمن القرشي:

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، مساء أمس الخميس، الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان، والليلة الختامية لمولد سيدي عبد الرحيم القنائي.

حضر الاحتفالية، الأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، واللواء أحمد صالح، نائب مدير أمن قنا، واللواء أدهم الفاتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية والعميد إسماعيل صبري، وكيل الأمن الوطني بقنا، والعقيد وليد محمد المستشار العسكري بقنا، وفضيلة الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أننا نحتفل اليوم بمناسبة جليلة وهي ليلة النصف من شعبان، ففي هذه الليلة استجاب رب العزة لرسوله الكريم بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.

وأضاف قائلاً: "إننا نحتفل أيضًا بمولد المعلم الجليل سيدي عبد الرحيم القنائي، تجديدًا لسيرته العطرة وترسيخ للقيم والمعاني التي عاش عمره داعيًا لها، حيث كان شديد التمسك بالعلم والمعرفة، ويدعو إلى صدق التوكل على الله والإخلاص في العمل والاجتهاد في فعل الخيرات.

وتقدم النائب محمود عبدالسلام الضبع بخالص التهنئة بتلك المناسبة إلى محافظ قنا وجميع الحضور وأهالي المحافظة، داعيا الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.