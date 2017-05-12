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الأب أثناسيوس: «صلينا من أجل سالم عبد الجليل.. وربنا يسامحه»

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الأب أثناسيوس: «صلينا من أجل سالم عبد الجليل.. وربنا يسامحه» الأب أثناسيوس: «صلينا من أجل سالم عبد الجليل.. وربنا يسامحه»

التحرير

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قال الأب أثناسيوس المقاري، مساء السبت، إن مساحة حب كبيرة تربطه مع الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، والذي وقع في فخ تكفير الأقباط، لافتًا إلى أنه «كان يتمنى أن لا يقع في مثل هذا الفخ الذي يُنصب لكل من يجلس أمام الميكروفون».

وأضاف أثناسيوس، خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»: «الأقباط مستاءون من هذه التصريحات، وهناك أصوات غاضبة، أحدهم هاتفنا قبل المجيء وقال لا تذهب نحن لا يجب أن نتعامل معهم، ولكننا اليوم في تمام الرابعة، عقدنا اجتماع صلاة، وصلينا لأجل الشيخ سالم».

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وتابع: «قولنا في صلاتنا ربنا يسامح الشيخ سالم ويغفر له ويجعل النور بداخله، وذلك رحمة به وبأسرته التي نتمنى أن تكون في أمان وسلام، والمحبة تغلب كل شيء، والله محبة، ولأجل حبه نتحمل».

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التحرير

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