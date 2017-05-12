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فيديو| نجيب جبرائيل: سالم عبد الجليل يعتبر «بن لادن» شهيدا

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فيديو| نجيب جبرائيل: سالم عبد الجليل يعتبر «بن لادن» شهيدا فيديو| نجيب جبرائيل: سالم عبد الجليل يعتبر «بن لادن» شهيدا

التحرير

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قال المحامي نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، مساء الخميس، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ سالم عبد الجليل، بسبب تكفيره للأقباط، لافتًا إلى أن محكمة جنح أول أكتوبر، حددت جلسة 24 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمته.

أضاف جبرائيل، خلال مداخلة مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه «منذ زيارة بابا الفاتيكان لمصر، وعناقه شيخ الأزهر، والعالم ينظر إلى وملاحمتها غير المسبوقة بين المسلمين والأقباط».

تابع: «ما الفائدة التي ستعود على سالم عبد الجليل بعدما قال إن الأقباط كفرة؟ ماذا تبقى للأقباط إذا كانت ديانتهم فاسدة؟»، موضحًا أنه «بحث في تاريخ عبد الجليل فوجد أنه وصف اعتصام رابعة بـ(السلمي)، وذكر أنه وأولاده وزوجته كانوا يزورون الاعتصام».

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أشار إلى أن «عبد الجليل ذكر في السابق أيضًا أن أسامة بن لادن شهيدا وليس قتيلا»، مشدّدًا على ضرورة الوحدة في هذه الفترة وليس التفرقة، مستكملًا: «نحن أبناء وطن واحد وشركاء، وهؤلاء يريدون هدم الهرم المصري».

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التحرير

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