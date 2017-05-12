فيديو| أحد معاوني «العادلي» يكشف حقيقة هروبه

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استبعد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، هروب اللواء حبيب العادلي، خارج البلاد للعلاج، مشيرًا إلى أن «وزير الداخلية بعهد مبارك يتواجد في مصر، ومن المفترض أن يحضر جلسة الاستشكال التي تقدم بها للنظر فى إمكانية إيقاف الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات يوم 16 مايو الجاري، وحال عدم حضوره يسقط الاستشكال، وبالتالي يتم الرفض».

وأضاف نور الدين، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد العربي»، أن «العادلي ليس قيد الإقامة الجبرية»، لافتًا إلى أنه كان أحد معاوني العادلي لفترة بعدما قضى فى المنصب نحو 13 عامًا كوزير للداخلية، لافتًا إلى أن «العادلي قضى فى السجن 3 سنوات فى قضية هو بريء منها بشكل تام وهي قضية قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى مساعديه».