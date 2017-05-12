حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة الدولية، اليوم الخميس، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها ماكرون يختار المرشحين للانتخابات التشريعية بفرنسا وزلزال يهز غرب الصين، إضافة إلى مصرع العشرات فى انهيار جدار بالهند.

1- ماكرون يكشف عن مرشحيه للانتخابات التشريعية الفرنسية

الرئيس الفرنسي بعد اعلان فوزه فى باريس يوم 7 مايو 2017 (أ ف ب)

تكشف الحركة السياسية لإيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" عن لائحة أولى من المرشحين للانتخابات التشريعية في يونيو، ما يشكل اختبارا لقدرة الرئيس الفرنسي المنتخب على التجديد وجمع مختلف الأطياف السياسية.

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2- عشرات القتلى فى انهيار جدار بالهند

محاولة رفع الأنقاض بواسطة الشرطة الهندية فى إقليم راجستان اليوم الخميس (أ ف ب)

لقي أكثر من 26 شخصا حتفهم في حفل زفاف شمالي الهند في ساعة متأخرة بسبب انهيار جدار - حسبما ذكرت الشرطة.

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3- رئيس كوريا الجنوبية فى أول محادثة هاتفية مع نظيره الصينى

الرئيس الكوري الجنوبي فى سيول اليوم الخميس (أ ف ب)

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن الرئيس الصيني شي جين بينج أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الكوري الجديد مون جيه-إن في محاولة على ما يبدو لتحسين العلاقات الثنائية المتوترة.

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4- طلعات جوية ''بريطانية أمريكية'' قرب القوات الروسية

طائرات أمريكية فى دورية استطلاعية على الحدود - أرشيفية (أ ف ب)

كثف الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني عملياته الاستطلاعية قرب حدود روسيا الشمالية الغربية وأماكن مرابطة القوات الروسية في سوريا.

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5- قتلى بسبب زلزال في الصين

عناصر من الجيش الصينى تشارك فى عمليات الانقاذ فى غرب الصين اليوم الخميس (أ ف ب)

ضربت هزة بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر إقليم شينجيانج في شمال غرب الصين، حسبما أورد المعهد الأمركي للجيوفيزياء مما أوقع ثمانية قتلى بحسب وسائل إعلام رسمية.

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