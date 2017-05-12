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رايولا: إيفرتون لن يترك لوكاكو بأقل من 100 مليون استرليني

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رايولا: إيفرتون لن يترك لوكاكو بأقل من 100 مليون استرليني رايولا: إيفرتون لن يترك لوكاكو بأقل من 100 مليون استرليني

التحرير

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أكد مينو رايولا وكيل أعمال النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي إيفرتون الإنجليزي، أن موكله سيرحل عن إيفرتون بنهاية الموسم الحالي، حيث توجد عدة عروض للاعب داخل بطولة الدوري الإنجليزي.

وأضاف رايولا في تصريحات لصحف إنجليزية مختلفة، أن لوكاكو سينتقل بنهاية الموسم لفريق جديد، رافضًا الكشف عن اسم الفريق، مفيدًا أن ناديه إيفرتون لن يطلب أقل من 100 مليون جنيه استرليني لرحيله عن جدران جوديسون بارك.

وعلى جانب آخر، ترغب العديد من الأندية في ضم لوكاكو، حيث يرغب ناديه القديم تشيلسي في استعادته مجددًا، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد، حيث أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على رغبته في الحصول على خدمات لوكاكو. 

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وتمكن البلجيكي من تقديم مستوى رائع مع فريقه منذ أن انضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة عام 2013، حيث ساهمت أهدافه في شراء إيفرتون لعقده نهائيًا من تشيلسي، حيث سجل 86 هدفاً في 164 مباراة خاضها في مختلف البطولات.

ويتصدر لوكاكو هدافي البريميرليج هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 24 هدفًا بفارق 3 اهدف عن ملاحقه هاري كين مهاجم توتنهام، بينما يأتي إيفرتون في المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 58 نقطة، خلال 36 مباراة. 

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التحرير

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