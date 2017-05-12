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مانشستر يونايتد ينجو من فخ سيلتا فيجو ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

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مانشستر يونايتد ينجو من فخ سيلتا فيجو ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد ينجو من فخ سيلتا فيجو ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

التحرير

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تأهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى المباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعدما نجح اليوم الخميس، في التعادل مع نظيره سيلتا فيجو الإسباني بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، معقل الفريق الإنجليزي. 

سجل هدف التقدم اللاعب مروان فيلايني، في الدقيقة الـ 17 لصالح فريق مانشستر، ليعادل الضيوف النتيجة في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب اياجو اسباس.  

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يذكر أن مباراة الذهاب انتهت لصالح مانشستر بهدف دون رد على ملعب بالايدوس معقل الفريق الإسباني، لتصبح مجموع المبارتين 2-1 لصالح الشياطين الحمر. 

ويستعد مانشستر لمواجهة فريق أياكس امستردام الهولندي، الذي نجح هو الآخر في التأهل إلى المباراة النهائية، يوم 24 من الشهر الجاري على ملعب فريندز أرينا.   

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التحرير

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