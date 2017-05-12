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بالصور.. حريق هائل بمحل ملابس شهير بوسط القاهرة

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حريق هائل بمحل ملابش شهير بوسط القاهرة (2)حريق هائل بمحل ملابش شهير بوسط القاهرة (2)

حريق هائل بمحل ملابش شهير بوسط القاهرة (3)حريق هائل بمحل ملابش شهير بوسط القاهرة (3)

حريق هائل بمحل ملابش شهير بوسط القاهرة (5)حريق هائل بمحل ملابش شهير بوسط القاهرة (5)

حريق هائل بمحل ملابش شهير بوسط القاهرة (4)حريق هائل بمحل ملابش شهير بوسط القاهرة (4)

حريق هائل بمحل ملابش شهير بوسط القاهرة (6)حريق هائل بمحل ملابش شهير بوسط القاهرة (6)

كتب - محمد شعبان وحسن مرسي:

اندلع حريق هائل بمحل ملابس شهير بوسط القاهرة، اليوم الخميس.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المحال التجارية بتقاطع شارعي الشواربي وقصر النيل.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الدفاع المدني من محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق، ومنع امتداده إلى المحلات المجاورة.

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