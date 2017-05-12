العرب اليوم: مقتل عشرات الحوثيين وعباس فى موسكو

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت المنطقة العربية، اليوم الخميس، بالعديد من الأحداث الهامة، والتى كان أبرزها لقاء عباس وبوتين ومناوشات على الحدود الأردنية السورية، إضافة إلى غارات التحالف الدولى على الرقة.

1- القوات السعودية تقتل 40 عنصرا حوثيا

تجمع للقوات الموالية للشرعية فى تعز - أرشيفية (أ ف ب)

أكدت مصادر عسكرية سعودية، مقتل 40 عنصرا من ميليشيات الحوثيين، بينهم قيادي بارز، خلال صد هجوم حوثي قبالة منطقة جازان على الشريط الحدودي السعودي .

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2- مقاتلة أردنية تسقط ''طائرة استطلاع''

العاهل الأردنى بزيه القوات الملكية الجوية فى عمان - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن مصدر عسكري أردني أن طائرات سلاح الجو الملكي الأردني أسقطت "طائرة استطلاع مسيرة" قرب الحدود مع سوريا.

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3- الرئيس الفلسطيني يصل روسيا

الرئيس الروسى يصافح الرئيس الفلسطيني فى موسكو اليوم الخميس (أ ف ب)

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى جمهورية روسيا الاتحادية لبحث سبل دفع العملية السلمية.

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4- طائرات التحالف تقتل مدنيين في ريف الرقة

طائرة تابعة للتحالف الدولى لهزيمة داعش - أرشيفية (أ ف ب)

قتلت طائرات التحالف الدولي 18 شخصا في قصف على مزرعة بئر الهشم / 30 كم شمال غرب مدينة الرقة واستهدفت دراجة نارية في ريفها الغربي.

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5- أول رحلة دولية تحط في مطار ''بنينا'' الليبي ''مصرية''

طائرة مصرية بعد هبوطها على مدرج الطائرات - أرشيفية (أ ف ب)

وصل وفد مصري إلى مدينة بنغازي الليبية، للمشاركة في "مهرجان الأهرام الثقافي" في دورته الأولى، بحضور شخصيات سياسية وإعلامية مصرية بارزة.

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