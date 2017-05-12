أبرز 10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أبدى المنسق الوطني للاستخبارات الأمريكية دانييل كوتس، تشاؤمه الشديد بسبب الوضع في أفغانستان، وأكد وزير الإعلام الأردني محمد المومني أن القتل والتدمير سيكون مصير كل من يقترب من الحدود، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مكتب التحقيقات الفيدرالي في فوضى منذ عام، وأكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحماية تركيا.

1- وزير الإعلام الأردني: كل من يهدد حدودنا سيكون مصيره القتل والتدمير

وزير الإعلام الأردني محمد المومني - أرشيفية

أكد وزير الإعلام الأردني محمد المومني أن القتل والتدمير سيكون مصير كل من يقترب من الحدود الأردنية ويهددها.

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2- ترامب: كومي "مغرور" وإقالته كانت ستتم على أية حال

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 28 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مكتب التحقيقات الاتحادي: " في حالة فوضى" منذ أكثر من عام، مؤكدا أنه كان يعتزم إقالة مديره جيمس كومى بغض النظر عن توصية نائب المدعي العام.

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3- بوتين: المباحثات مع محمود عباس بناءة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية الخميس (أ ف ب)

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثاته مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، في سوتشي بالبناءة، مشيرًا إلى بحث التسوية الشرق أوسطية وغيرها من القضايا الملحة. وأضاف: "العلاقات الروسية الفلسطينية تتسم بطابع الصداقة وإن وتيرة الحوار السياسي بين الجانبين مرتفعة".

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4- أبوالغيط: الجامعة العربية ستواصل دعم الخطط التنموية في كافة مراحلها بالصومال

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة في 20 ديسمبر 2016 (أ ف ب)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة ستستمر في دعم الخطط التنموية بكافة مراحلها في الصومال، مضيفًا: "الجامعة العربية سوف فنية على مستوى الخبراء تضم عدداً من المنظمات العربية وصناديق ومؤسسات التمويل والاستثمار العربية، وذلك بهدف زيادة الارتباط بين الاقتصاد الصومالي الناشئ ومحيطه الإقليمي.

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5- المتحدث باسم الكرملين: تغيير سفير روسيا بواشنطن ليس مرتبطًا بإقالة كومي

المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي الكرملين ديمتري بيسكوف في موسكو في 9 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي الكرملين ديمتري بيسكوف، أن احتمال تغيير السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ليس مرتبطا بإقالة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الأمريكي، جيمس كومي، مضيفًا: "نحن لا نقوم بأي مبادلة للسفراء".

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6- المتحدث باسم حماس: الكشف عن قتلة ''الفقها'' انتصارًا على الاحتلال

المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع - أرشيفية

قال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن إعلان حركة حماس الكشف عن قاتل الشهيد مازن الفقها تأتي بمثابة انتصار على الاحتلال وتأكيدًا للعمل الوطني المشترك الذي أصبح سندًا وعوناً للمقاومة الفلسطينية فى غزة.

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7- ماتيس: نعتبر "العمال الكردستاني" منظمة إرهابية

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الخميس (أ ف ب)

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحماية تركيا، وذلك على خلفية إثارة ما نتج من غضب تركي عن اتفاق تسليح المقاتلين الأكراد المناوئين لتنظيم داعش في سوريا، الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين، مشيرًا إلى أن واشنطن أيضًا تعتبرهم إرهابيين.

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8- الأسد: لست متعبًا ولن أتنحى

الرئيس السوري بشار الأسد أرشيفية (أ ف ب)

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن مباحثات جنيف غير مجدية، وأنه لن يترك الحكم، مضيفًا: "لن أتنحى ولست متعبًا".

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9- دي ميستورا: جولة جديدة من المباحثات السورية في جنيف 16 مايو

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف الخميس (أ ف ب)

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن جولة جديدة من المحادثات السورية ستعقد في جنيف في الفترة من 16 إلى 19 مايو المقبل.

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10- المنسق الوطني للاستخبارات الأمريكية: الوضع في أفغانستان يثير التشاؤم

المنسق الوطني للاستخبارات الأمريكية دانييل كوتس في واشنطن الخميس (أ ف ب)

أبدى المنسق الوطني للاستخبارات الأمريكية دانييل كوتس، تشاؤمه الشديد حيال تطور الوضع في أفغانستان في وقت تعتزم الإدارة الأمريكية تعزيز قواتها في هذا البلد، مضيفًا: "من شبه المؤكد أن الوضع السياسي والأمني في أفغانستان سيتدهور طوال عام 2018 حتى مع الزيادة المتواضعة في المساعدة العسكرية للولايات المتحدة وشركائها في الحلف الأطلسي".

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