بالصور.. محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، احتفالية مديرية الأوقاف، بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة.

حضر الحفل، القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، ومديرو المديريات، ورؤساء المصالح الحكومية بالمحافظة، ولفيف من أبناء المحافظة.

وتضمن الاحتفال، تلاوة آيات للذكر الحكيم، ثم كلمات من رجال الأوقاف والوعظ، حول هذه المناسبة، وما فيها للمسلمين من قيمة ومكانة، وكذلك الدروس، والعبر المستفادة من تحويل القبلة وضرورة الاتحاد لبناء الأمة وعلو شأنها.

وفى نهاية الاحتفال قدّم المحافظ، التهنئة لجميع المصريين بمناسبة هذه الأيام المباركة.