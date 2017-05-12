المتحدث باسم حماس: الكشف عن قتلة "الفقها" انتصارًا على الاحتلال

(مصراوي):

قال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن إعلان حركة حماس الكشف عن قاتل الشهيد مازن الفقها تأتي فى إطار حالة الإجماع الوطني والعمل الوطني المشترك الذي أصبح سندًا وعوناً للمقاومة الفلسطينية فى غزة، معلنًا إهداء هذا الإنجاز الأمني الكبير إلى الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال، الذين دخلوا فى إضرابهم عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي.

وأضاف القانوع في مقابلة مع قناة "الغد" الإخبارية، الخميس، أن حركة حماس تعتبر الكشف عن قاتل الفقها يعد انتصارً أمنيًا كبيرًا على الاحتلال الإسرائيلي بعد أن انكسر فى معركة عسكرية فى قطاع غزة، عبر 3 حروب متتالية ميدانيًا، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يجدد النصر ضد أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي حاولت أن تتلاعب على الساحة الفلسطينية وتضرب الجبهة الداخلية للمقاومة.

وأوضح القانوع أن الكشف عن قاتل الفقها جاء بعد معركة أمنية طويلة ومقعدة، لافتاً إلى أن اللعبة أصبحت مكشوفة، محذرًا الاحتلال الإسرائيلي من تكرار هذه العملية الجبانة ضد القيادات الوطنية الفلسطينية فى قطاع غزة.

وأوضح القانوع أن الحادث يعد جديدًا على قطاع غزة فلم يحدث أي محاولة للاغتيال سوى مرة واحدة حينما أقدم الاحتلال الإسرائيلي عبر عملائه على اغتيال القائد فى حركة الجهاد الإسلامي محمود الخواجة، وهذه هي المرة الثانية، موضحًا أن الفقها هو أسير محرر، وقائد فى كتائب القسام، ومبعد إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن عملية اغتياله أصابت الجميع فى مقتل، فيما تسود حالة من الاحتفاء من الجميع بخبر إلقاء القبض على قتلة الشهيد الفقها، ويعبر عن دلاله أمنية واضحة هي أن غزة لا يمكن أن تنكسر أمنيًا ولايمكن السماح للاحتلال وعملائه أن يلعبوا دورًا فى قطاع غزة أو ساحة المقاومة.