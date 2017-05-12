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صور| «حجازي» يناقش تحويل أسوان لعاصمة للاقتصاد والثقافة بأفريقيا

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عقد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، مساء اليوم الخميس، جلسة الاستماع السابعة مع ممثلي النقابات العامة والغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدني، في حوار مجتمعي.

وذلك ضمن جلسات الاستماع التي يتم تنظيمها لتحقيق التواصل والمشاركة الإيجابية الجادة في وضع التصور الشامل لتحويل أسوان إلى عاصمة اقتصادية وثقافية لإفريقيا ومشتى عالمي، طبقا لقرار الرئيس عبد الفتاح ، في 28 يناير الماضي، خلال المؤتمر الوطني الثاني للشباب، بالاستماع إلى المقترحات والرؤى والأفكار المختلفة من أهل أسوان، لإضافتها ضمن المخطط الاستراتيجى للمحافظة (أسوان 2052)، والذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأكد حجازي أن هذه الجلسات الهدف منها تجميع كافة الأفكار والرؤى المطروحة من ممثلي كل الوظائف الحكومية والقطاع العام والاقتصادي، وأيضا من الشباب والمرأة والأحزاب والنقابات والغرفة التجارية والمجتمع المدني، بجانب المتخصصين علميا، الذين سيتم عقد اجتماعات حوار مجتمعي معهم الفترة المقبلة، فضلا عن استقبال أي أفكار جديدة من أبناء أسوان على موقع إدارة التخطيط العمراني في ظل وجود مساحة من الوقت التخطيطي، وأيضا إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة دون حجر على أي فكرة ليتم على إثرها الوصول للتصور الشامل.

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وأوضح أنه يتم باستمرار توصيل هذه الأفكار والمقترحات للمسؤولين في الوزارات والهيئات المختلفة، حيث إنه كان هناك مطلب من المحافظ لحضور وزراء الثقافة والسياحة والتجارة والصناعة لاجتماع اللجنة الرئاسية لتنمية جنوب الوادي، برئاسة إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، التي تتابع ذلك، وهو ما تم بالفعل ليقوموا بدراسة هذه الأفكار، كما أن الباب مفتوح لطرح المزيد من المقترحات التي لن تخرج عن كونها ترتبط بإنشاء منشأ أو تنفيذ نشاط معين ليساهم كل ذلك في الخروج برؤية وتصور شامل لكيفية تنفيذ هذا الحلم، الذي يجب أن يكون بلا حدود وبشكل سليم على أكمل وجه.

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