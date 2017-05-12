«المالية» تكشف عن قيمة رواتب الوزراء

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قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن راتبه لم يتحرك على مدار الـ4 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للأجور مطبق عليه داخل الحكومة مثل آخرين، بحسب قوله.

وأضاف معيط، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوزير يحصل على راتب 32 ألف جنيه شهريا، 2000 من وزارته والـ30 ألف الباقية من مجلس الوزراء، لافتا إلى أن رواتب الوزراء لم تتغير منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

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وتابع: "هناك وزراء يحصلون على معاش بعد الوزارة أقل من 200 جنيه ويجب تقنين هذا الأمر حتى لا يتكرر، والوزير بيطلع نادم على إنه تحمل المسئولية فى ظروف صعبة كهذه".