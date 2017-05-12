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تامر أمين لـ«يوسف زيدان»: «صلاح الدين فعل الكثير للعروبة والإسلام»

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تامر أمين لـ«يوسف زيدان»: «صلاح الدين فعل الكثير للعروبة والإسلام» تامر أمين لـ«يوسف زيدان»: «صلاح الدين فعل الكثير للعروبة والإسلام»

التحرير

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استنكر الإعلامي تامر أمين، مساء السبت، تصريحات الدكتور يوسف زيدان، التي وصف فيها صلاح الدين الأيوبي، بأنه أحد «أحقر» الشخصيات في التاريخ الإنساني، قائلًا إن «الدكتور يوسف وقع في خطأ التعميم، وخطيئة أخرى وهي تشويه الرموز».

وأضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: «صلاح الدين ليس ملاكًا، ولكنه ليس أيضًا شيطانًا، نحن بشر نصيب ونُخطأ، وصلاح الدين فعل الكثير من الأمور المهمة للعروبة وللإسلام، فعل ما لم يفعله الكثير من العرب، ومن الطبيعي أن يرتكب أيضًا أخطاء لأنه بشر».

تابع: «أخطاء صلاح الدين لا يجب أن تمحو تاريخه، وكأنه لم يوحد الجيوش العربية من أجل الحفاظ على القدس، وبفضله أصبحت القدس عربية، وأعتقد أن سبه من قِبل الدكتور يوسف بمثابة سقطة، ولم يكن من اللائق ولا الذكاء ولا المواءمة الوقوع فيها».

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«زيدان» كان قد ذكر خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «أون إي»، أمس الأربعاء، أن «صلاح الدين اضطر أن يحاصر القدس عشان أسروا أخته، وهو واحد من أحقر الشخصيات في التاريخ الإنساني، ارتكب جرائم ضد الإنسانية، فقد فصل نساء الفاطميين عن رجالهم حتى يضمن عدم تناسلهم فانقطع نسل الفاطميين، كما أنه أحرق أكبر وأهم مكتبة في العالم وهي مكتبة القصر الكبير، بحجة مواجهة أفكار التشيع».

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التحرير

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