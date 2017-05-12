مكتب التحقيقات الفدرالي الروسي: توجيه تهم لـ3 أشخاص في تفجير بطرسبورج

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي الروسي سفيتلانا بيترينكو أن المحققين وجهوا تهما الى ثلاث أشخاص في قضية تفجير مترو بطرسبورج في أبريل الماضي.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) عن سفيتلانا بيترينكو قولها، اليوم الخميس، إن محققي مكتب التحقيقات الفدرالي الروسي وجهوا تهماً جنائية لثلاثة أشخاص ، هم سيف الله حاكيموف وإذامجون محمودوف وديلمورود مويدينوف بالتورط في الهجوم الارهابي على مترو انفاق بطرسبولاج ".

وأضافت: " لقد اتهم كل منهم بجرائم تشمل أعمال ارهابية وشراء ونقل وبيع وتخزين ونقل أو حمل متفجرات أو عبوات ناسفة".