"تربية الغردقة" تخصص معملين لتنسيق الثانوية العامة

بدأت صباح اليوم الأحد، مكاتب التنسيق بتربية الغردقة محافظة البحر الأحمر ، فى استقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة لكليات القمة، وذلك لملء استمارات الترشيح للكليات الراغبين فيها عبر المعامل التى أعدتها الجامعة لذلك.

وأوضح دكتور محفوظ عبد الستار عميد الكلية أنه تم إعداد معملين مدعمة بـ50 جهاز حاسب آلى كل معمل به 25 جهازا، ومجهزة بأجهزة تكييف، و8 موظفين مدربين على أعلى مستوى لاستقبال الطلاب لتسهيل عملية التسجيل الإلكترونى، بالكلية

وأضاف عبد الستار أنه يقوم بالإشراف على المعامل مع دكتور محمد جاد، وكيل الكلية لشئون الطلاب للتسهيل على الطلاب

> حيث تبدأ المعامل من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا لاستقبال الطلاب وتسهيل مهمتهم.