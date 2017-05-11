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سعاد صالح: ابني متزوج من مسيحية.. ولم أطلب منها اعتناق الإسلام

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سعاد صالح: ابني متزوج من مسيحية.. ولم أطلب منها اعتناق الإسلام سعاد صالح: ابني متزوج من مسيحية.. ولم أطلب منها اعتناق الإسلام

التحرير

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كشفت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مساء الخميس، عن زواج نجلها من مسيحية فرنسية الجنسية، وصفتها بأنها ملتزمة بقواعد الأخلاق والاحتشام.

وأضافت صالح، خلال حوارها مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن «نجلها الذي يعمل في مجال الكمبيوتر والإلكترونيات كان كثير السفر لفرنسا، للعمل تارة ومنحة تارة أخرى، وبعد يأسه من الزواج من مصرية، طلبت منه الزواج من أجنبية».

وأردفت أن «زوجة نجلها (جولي) تعمل مدرسة لغة فرنسية في ، وهي قمة في الاحترام والأخلاق، وتراعي الاحتشام أمام أسرة زوجها»، مؤكدةً أنها تحب الطعام المصري، والطباع المصرية، مضيفةً: «كأن الله أعدها له».

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ذكرت أن «زوجة نجلها، تذهب للكنيسة، وتؤدي مناسكها، كما يحافظ ابنها على مناسكه من صلاة في وقتها وقراءة قرآن، ولا يمنع أحدهما الآخر من عقيدته وشعائره».

شدّدت على أنها لم ولن تطلب منها اعتناق الإسلام أبدًا ولا يتدخل نجلها في ذلك أيضًا، إلا لو أرادت، فسيكون اختيارها وحريتها الشخصية.

وأكدت أن تكفير الشيخ سالم عبد الجليل، للأقباط، يُحدث فتنة، ويترتب عليه آثار اجتماعية تصادمية إنسانية، وكان لابد من اختيار الوقت والكيفية ومستوى المتلقي.

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التحرير

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