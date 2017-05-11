«تجريم بيع لحوم الحمير» أمام البرلمان.. الحبس 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه

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تقدم النائب اللواء بدوي عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس، يجرم بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها، وذلك في أول مشروع قانون يجرم بشكل صريح بيع لحوم الحمير للمواطنين للاستهلاك الآدمي، ويحدد عقوبة مغلظة على التجارة فيها باعتبارها نوع من الغش التجاري.

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وتضمن مشروع القانون، الذي أحاله الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بجلسته أمس الأربعاء، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته، مادتين، تنص الأولى منه على حظر وتجريم بيع وترويج لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال للاستهلاك الآدمي، وتحدد عقوبة مغلظة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، باعتبارها جريمة غش تجارى وتدليس، والمادة الثانية هي النشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.