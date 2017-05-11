«تنازلتُ من أجل الشهرة».. أبرز تصريحات مطربات شعبيات

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حلّ كل من المطربة غرام الجبل برفقة عدد من زميلاتها الفنانات الشعبيات، والناقد سمير جميل، ضيوفًا على برنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية "دريم"، وأثرن بتصريحاتهن جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز ما قالته المطربات الشعبيات بالحلقة.

1- سخرية من "طلع البدر علينا"

قام متصل يملك قاعة أفراح بمداخلة هاتفية بالبرنامج، أبدى رفضه لوجود راقضات ومطربات خلال الحفلات المقامة لديه بالقاعة، وسخرت الفنانة الشعبية قسمة محمد، من حديثه قائلة: "أنت المطربة بتروح عندك تغني بإسدال صلاة وبتقول طلع البدر علينا، إنت بتعمل دعاية لنفسك!"، وانفعلت غرام الجبل عليه قائلة: "إنت عندك قاعة أفراح وبكرة هتحتاجني وهتحتاج غيري.. ولو أنت مش راضي على اللي بتقدمه يبقى تقفلها، لكن عيب لما تشهروا بالفن الشعبي دلوقتي وتقولوا إنه غناء دعارة".

2- لحلمي بكر "حاجة متخصكش"

سأل الموسيقار حلمي بكر المطربة الشعبية جيسي سؤالاً، من خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج، قائلاً: "مؤهلك إيه؟"، وردت عليه قائلة: "دبلوم تجارة واشتغلت كوافيرة"، وهاجمها بكر قائلاً: "الكوافير كان أشرف ليكي.. العيب مش عليكم، العيب على المشاهد، وانتوا متعرفوش يعني إيه غناء شعبي"، وعلّقت جيسي على هجومه قائلة: "المهرجانات هي اللي ماشية اليومين دول ودي حاجة تخص الجيل اللي طالع ومتخصش حضرتك"، ورد بكر قائلاً: "كويس إنك بتجيب كل شيء فاسد في المجتمع".

3- اتنازلت عشان الشهرة

صرّحت غرام قائلة إن الشهرة اضطرتها للتنازل، وأوضحت أن أهم أعمالها أغنية "شتفشي"، ورد الإبراشي ساخرًا: "دي أغنية ولا قضية آداب"، لافتة إلى أنها أخذت موافقة الرقابة على المصنفات الفنية.

4- سبّ عاطف إمام

هدد الدكتور عاطف إمام، وكيل لجنة القيد بنقابة المهن الموسيقية، بسحب تصريح غرام الجبل بغنائها، مما جعلها تشن هجومها عليه قائلة: "أنت حضرت لي فرح كنت بغني فيه وكنت تصفق لي"، ورد عليها قائلاً: "اتكلمي بأدب وخليكِ محترمة لأنك مش محترمة"، فقالت: "مينفعش أغلط فيك على الهواء وأنت شخص مش محترم".

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5- المخرج كان يركز على جسدي

قالت غرام، إن مخرج كليباتها هي ورفيقاتها كان دائمًا في التصوير يركز على أجسادهن، وبررت ذلك قائلة: "عشان كنا مليانين شوية كان بيركز على أجسامنا"، وأشارت إلى أنها تغني منذ 5 سنوات، ورد الإبراشي قائلاُ: "خمس سنوات من السقطات والمشاهد الساخنة".

6- مطربة هانك

وصفت المطربة مريم عاطف نفسها بـ"مغنية هانك"، وأوضحت معناها قائلة: "هي لا شعبية ولا درامية"، وأشارت إلى أن أهم أغنياتها "أنا عرفي" كانت توجه نصائح للفتيات للابتعاد عن الزواج العرفي، مما أثار ضحك الإبراشي، لافتة إلى أنها لا تعرف الغناء، وأضافت: "كله بيغني أي د دلوقتي بقى بيغني.. كنت حابة الشهرة فقط الأول".

7- الإثارة مطلوبة

أوضحت المطربة الشعبية قسمة محمد أن عنصر الإثارة هو الذي يجذب المشاهد، وأن هذا ما اقترحته مخرجة آخر كليب لها، وأضافت بأنها بدأت بطرح أغنية وهي ترتدي ملابس محتشمة حصلت على مشاهدة ضعيفة بموقع يوتيوب حوالي 5 آلاف مشاهدة فقط، وفي ثاني أغانيها حصلت على 65 ألف مشاهدة لوجود راقصة معها، مشيرة إلى أن الراقصات المبتذلات هن الأنجح مادياً الآن.