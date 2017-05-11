أخبار عاجلة

الكالشيو - عماد دربالة: من الصعب أن يفوز روما على يوفينتوس -
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة -
مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية -
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال -
وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة -
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق -
"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
حل لغز سرقة خزينة فندق شهير بالعجوزة -
«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله -
محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط "مسجل جنائي" بحوزته 110 قطع حشيش بالوادي الجديد

Google+ Print
ضبط "مسجل جنائي" بحوزته 110 قطع حشيش بالوادي الجديد ضبط "مسجل جنائي" بحوزته 110 قطع حشيش بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

لواء أحمد عبد الغفار مدير امن الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية 110 قطع حشيش، و30 قرصًا مخدرًا بحوزة مسجل جنائي متهم في 5 قضايا جنائية.

كان اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، يفيد ضبط مسجل يروّج المواد المخدرة في مدينة الخارجة.

وأسفرت حملة أمنية، بقيادة المقدم إيهاب شمس، رئيس مباحث مركز الخارجة، عن ضبط "م .أ"، 27 سنة، عاطل ومتهم في 5 قضايا مخدرات وسرقة وضرب، وحيازة سلاح أبيض، وبحوزته 110 قطع حشيش و30 قرصًا مخدرًا و1600 جنيه وهاتف محمول.

تحرر المحضر رقم 2548 جنح قسم الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بـ100 "كرتونة" تحمل صورتها مع الرئيس.. "الحاجة سبيلة" تتبرع لفقراء الدقهلية.. "صور"

بـ100 "كرتونة" تحمل صورتها مع الرئيس.. "الحاجة سبيلة" تتبرع لفقراء الدقهلية.. "صور"

التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ "الممثلة الناشئة" المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة

التحريات: مصادر سرية أوقعت بـ "الممثلة الناشئة" المتهمة بممارسة الدعارة في العجوزة

خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة

خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة

مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية

مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية