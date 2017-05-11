ضبط "مسجل جنائي" بحوزته 110 قطع حشيش بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية 110 قطع حشيش، و30 قرصًا مخدرًا بحوزة مسجل جنائي متهم في 5 قضايا جنائية.

كان اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، يفيد ضبط مسجل يروّج المواد المخدرة في مدينة الخارجة.

وأسفرت حملة أمنية، بقيادة المقدم إيهاب شمس، رئيس مباحث مركز الخارجة، عن ضبط "م .أ"، 27 سنة، عاطل ومتهم في 5 قضايا مخدرات وسرقة وضرب، وحيازة سلاح أبيض، وبحوزته 110 قطع حشيش و30 قرصًا مخدرًا و1600 جنيه وهاتف محمول.

تحرر المحضر رقم 2548 جنح قسم الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.