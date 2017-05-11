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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: القمر المكتمل في يتناغم مع بلوتون في برج الجدي، ما يشير إلى مسائل مالية أو إلى عملية شراء وبيع

عاطفياً: على الرغم من ظهور غيمة رمادية لن يكون الجو عاصفاً، وأنت على موعد مع أجواء رائعة

صحياً: تبتعد قدر الإمكان عن الأجواء المتوترة المحيطة بك وتستعيض عنها بمرافقة الأصدقاء في نشاطات ترفيهية

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

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