مدرب كابس يونايتد: سنلعب من أجل النقاط الثلاث أمام الزمالك

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قال لويد شتيمبوي مدرب كابس يونايتد، إن مباراة فريقه مع الزمالك مهمة جدًا لهم، مؤكدًا أن فريقه جاء من أجل تقديم مباراة جيدة والعودة إلى زيمبابوي بالثلاث نقاط.

وأوضح شتيمبوي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، أن أي شخص يعرف الكرة في إفريقيا يعلم تمامًا من هو نادي الزمالك ومدى قوته في إفريقيا، مشددًا على أن فريقه سيعمل على تقديم مباراة جيدة أمام الزمالك غدا.

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وأضاف مدرب كابس أن وجودهم في مصر يؤكد على جاهزيتهم للمباراة وأنهم على أتم الاستعداد لتلك المواجهة الصعبة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره كابس يونايتد الزيمبابوي في التاسعة مساء الجمعة، على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولي بدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.