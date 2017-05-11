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حظك اليوم برج الجدي الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: يطرأ أمر مستجدّ خطير جداً ما يحتم الانتباه والحذر من الأمور المحاذير التي كنت تخشاها

عاطفياً: تشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية وتشتاق إلى حضن الحبيب وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة

صحياً: لا تبذل جهداً مضاعفاً في أعمال لست أنت مسؤولاً عنها، أترك الأمور لأربابها وأرح نفسك

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

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