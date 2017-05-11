قبل الحسم.. 12مباراة قربت تشيلسي من لقب البريميرليج

التحرير

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اقترب نادي تشيلسي من حسم اللقب الأقوي على مختلف الدوريات الأوروبية "الدوري الإنجليزي الممتاز"، حيث يتصدر البلوز جدول المسابقة برصيد 84 نقطة جمعهما خلال 35 مباراة، ولم يتبق لهم سوى 3 مباريات أمام كل من (وست بروميتش البيون - واتفورد - سندرلاند).

قدم تشيلسي موسمًا رائعًا مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي تولى تدريب الفريق منذ بداية الموسم الجاري، وخلال الـ35 مباراة تمكن البلوز فيهم من تحقيق أكبر فوز وأقل تعادل في الدوري هذا الموسم، حيث فاز في 27 مباراة، وتعادل في 3 مباريات فقط، وتلقى الهزيمة في 5 آخرين.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية اليوم الخميس، تستعرض "التحرير" في التقرير التالي 12 مباراة حاسمة في مسيرة تشيلسي هذا الموسم.



1- تشيلسيx وست هام يونياتد (2-1).



2- تشيلسيx هال سيتي. (2-0).



3-تشيلسيx ليستر سيتي.(3-0).



4-تشيلسيx مانشستر يونايتد(4-0).



5-تشيلسيx إيفرتون (5-0).



6- تشيلسيx توتنهام (2-1).

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7-تشيلسيx مانشستر سيتي(3-1).



8-تشيلسيx ستوك سيتي(4-2).



9-تشيلسيx ليستر سيتي (3-0).



10- تشيلسيx أرسنال (3-1).



11- تشيلسيx مانشستر سيتي(2-1).



12-تشيلسيx إيفرتون (3-0).