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قبل الحسم.. 12مباراة قربت تشيلسي من لقب البريميرليج

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قبل الحسم.. 12مباراة قربت تشيلسي من لقب البريميرليج قبل الحسم.. 12مباراة قربت تشيلسي من لقب البريميرليج

التحرير

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اقترب نادي تشيلسي من حسم اللقب الأقوي على مختلف الدوريات الأوروبية "الدوري الإنجليزي الممتاز"، حيث يتصدر البلوز جدول المسابقة برصيد 84 نقطة جمعهما خلال 35 مباراة، ولم يتبق لهم سوى 3 مباريات أمام كل من (وست بروميتش البيون - واتفورد - سندرلاند). 

قدم تشيلسي موسمًا رائعًا مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي تولى تدريب الفريق منذ بداية الموسم الجاري، وخلال الـ35 مباراة تمكن البلوز فيهم من تحقيق أكبر فوز وأقل تعادل في الدوري هذا الموسم، حيث فاز في 27 مباراة، وتعادل في 3 مباريات فقط، وتلقى الهزيمة في 5 آخرين. 

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية اليوم الخميس، تستعرض "التحرير" في التقرير التالي 12 مباراة حاسمة في مسيرة تشيلسي هذا الموسم. 


1- تشيلسيx وست هام يونياتد (2-1).

تشيلسي ووست هام يونايتد


2- تشيلسيx هال سيتي. (2-0).

تشيلسي وهال سيتي


3-تشيلسيx ليستر سيتي.(3-0).

تشيلسي وليستر سيتي


4-تشيلسيx مانشستر يونايتد(4-0).

تشيلسي ومانشستر يونياتد


5-تشيلسيx إيفرتون (5-0). 

تشيلسي وإيفرتون


6- تشيلسيx توتنهام (2-1). 

شاهد أيضا

تشيلسي وتوتنهام


7-تشيلسيx مانشستر سيتي(3-1). 

تشيلسي ومانشستر سيتي


8-تشيلسيx ستوك سيتي(4-2). 

تشيلسي وستوك سيتي


9-تشيلسيx ليستر سيتي (3-0). 

تشيلسي وليستر سيتي


10- تشيلسيx أرسنال (3-1). 

تشيلسي وأرسنال


11- تشيلسيx مانشستر سيتي(2-1).

تشيلسي ومانشستر سيتي 


12-تشيلسيx إيفرتون (3-0). 

تشيلسي وإيفرتون2

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التحرير

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