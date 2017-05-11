برشلونة يسعي لضم ظهير ساوثهامتون

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يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى إجراء مفاوضات جادة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم مركز الظهير الأيمن والذي يعانى منه الفريق منذ رحيل البرازيلي داني ألفيس إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة يستعد للتعاقد مع أوريول روميو لاعب ساوثهامتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات القادمة.

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وكان روميو ضمن أحد لاعبي الشباب لبرشلونة قبل أن يشارك مع الفريق الأول مباراة وحيدة بالليجا، ويرحل يرحل إلى تشيلسي الإنجليزي ثم إلى فالنسيا الإسباني، وشتوتجارت الألماني معارًا من البلوز، قبل أن ينتقل إلى ساوثهامتون بشكل رسمي.

وأشارت التقارير أيضا إلى أن برشلونة رصد 15 مليون يورو من أجل ضم روميو، خاصة أن إدارة برشلونة ترى أن اللاعب أصبح يمتلك من النضج الكافي للتواجد في تشكيل الفريق الموسم المقبل.