أخبار عاجلة

الكالشيو - عماد دربالة: من الصعب أن يفوز روما على يوفينتوس -
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة -
مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية -
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال -
وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة -
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق -
"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
حل لغز سرقة خزينة فندق شهير بالعجوزة -
«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله -
محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيداً من التطور والتقدم في العمل

عاطفياً: قد تكون على حقّ، لكنّ الأسلوب الذي تتبعه ليس مرناً، فتوجّه الانتقادات عشوائياً وتجرح مشاعر الحبيب بغير قصد

صحياً: ليس الوقت مناسباً لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى