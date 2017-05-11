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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: توقع آفاقاً جديدة ومرحلة مغايرة ومناسبة، وربما تأسف لمنافسة أو تعيش غيرة قد تكون مسيئة إليك

عاطفياً: لا تحاول تجنّب المواجهة مع الشريك، لأن نقاط الخلاف بينكما يجب أن تعالج قبل فوات الأوان

صحياً: خفف من النشاطات المرهقة لأعصابك، علماً أنك لست مرغماً على القيام بها

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

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