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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: يحمل هذا اليوم حدثاً مهماً، وقد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب

عاطفياً: تشعر بالراحة اليوم بعد النجاح الذي حققته في العلاقة بالشريك على صعيد الإخلاص

صحياً: الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصاً بعد ساعات العمل الطويلة

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

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