أخبار عاجلة

الكالشيو - عماد دربالة: من الصعب أن يفوز روما على يوفينتوس -
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة -
مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية -
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال -
وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة -
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق -
"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
حل لغز سرقة خزينة فندق شهير بالعجوزة -
«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله -
محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الثور الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: أنشطتك المتعددة تمنحك القوة في مواجهة الآخرين، لكن يستحسن ألا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة

عاطفياً: لا تستغلّ وضع الشريك للحصول على ما تريده منه، بل بادر إلى مساعدته

صحياً: ابتعد عن العادات السيئة كالتدخين وإدمان الكحول لأن ذلك مضرّ بصحتك وبنفسيتك

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 12/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى