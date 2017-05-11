لجنة تطوير المهنة بالصحفيين تنظم "كورس" للغة الألمانية لأبناء أعضاء النقابة

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين عن تنظيم "كورس" دراسي كامل فى اللغة الالمانية لأبناء الزملاء الصحفيين يغطى منهج المدارس الدولية والأمريكية ومدارس اللغات.

ويستهدف الكورس الأبناء من سن 10 الى 13 عاماً ويهدف إلى تأسيس الطلاب فى اللغة الالمانية، ودعم الطلاب خلال مراحل التعليم المختلفة، وتمكين الطلاب من تحدث وكتابة اللغة بطلاقة، وتعليم الطلاب بالاساليب الحديثة.

وينقسم الكورس إلى ثلاثة مستويات، المستوى شهرين بواقع محاضرة اسبوعيا، ويبلغ سعر المستوى 200 جنيه تسدد بخزينة النقابة بأولوية الحضور لاول 50 متقدما فقط ، ويشرف على برنامج التدريب الدكتورة عبير­­­ عيد مدرس اللغة الالمانية.