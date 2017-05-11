فيديو| تامر أمين: «تصريحات سالم عبد الجليل صدمتني»

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قال الإعلامي تامر أمين، مساء الخميس، إنه تفاجأ بتصريحات الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، بشأن تكفير الأقباط، موضحًا أنه «صديق شخصي له»، و«دائمًا ما يتمتع بالعقل والحكمة والنضج».

وأضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: «ما ذكره عبد الجليل ليس منهجه ولا طريقته، وأنا تعلمت منه ومن شيوخ آخرين أنه ليس كل ما يُعرف يُقال، وبعض ما يُقال في مجالس العلم لا يخرج على العامة في التليفزيون».

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وتابع: «خطاب الإعلام والصحافة له أهله وناسه الذين يعرفون كيف يخاطبوا العامة والخاصة، وأنا صُدمت بعد هذه التصريحات، هذه التصريحات لا يجب أن تُقال من الأصل».