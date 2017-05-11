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إبراهيم صلاح: الفوز بإفريقيا فرصتنا الأخيرة لإسعاد الجماهير

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إبراهيم صلاح: الفوز بإفريقيا فرصتنا الأخيرة لإسعاد الجماهير إبراهيم صلاح: الفوز بإفريقيا فرصتنا الأخيرة لإسعاد الجماهير

التحرير

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قال إبراهيم صلاح، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، إن الأبيض يمتلك حافزًا قويًا للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لتعويض الابتعاد عن المنافسة في بطولة الدوري الممتاز. 

وأضاف صلاح، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كابس يونايتد الزمبابوي، الذي أنعقد اليوم الخميس، في ملعب برج العرب بالإسكندرية: "نادي الزمالك يمتلك لاعبين جيدين ولهم أسماء، ولدينا دافع قوي لتعويض ضياع لقب الدوري.. وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجماهير". 

وتابع: "البطولة الإفريقية هذا الموسم ستكون صعبة، نظرًا لتغيير نظام البطولة على عكس البطولة الماضية، ولدينا إصرار كبير بعد ضياع الدوري، وصعوبة الحصول على المركز الثاني". 

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وأختتم تصريحاته بالقول: "الفوز بإفريقيا فرصتنا الأخيرة لإسعاد الجماهير، وضمان التواجد في النسخة القادمة من البطولة في الموسم القادم". 

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق كابس يونايتد الزمبابوي، غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأولى بدوري المجموعات، على استاد برج العرب بالإسكندرية.    

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التحرير

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