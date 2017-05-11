بالصور.. "دور المرأة في مكافحة الفساد" ندوة بالمركز الثقافي الإسلامي بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

نظمت جمعية أجيال مصر، للتنمية بالتعاون مع بيت العائلة المصرية بأسيوط، والمركز الثقافي الإسلامي، اليوم الخميس، ندوة بعنوان: "دور المرأة في مكافحة الفساد"، وذلك بمكتبة المركز الثقافي بمدينة أسيوط.

من جهته، أشار الشيخ سيد عبد العزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، إلى أن الندوة جرت بمشاركة محمد كمال أبو حطب رئيس جمعية أجيال مصر، وهناء مصطفى مدير مكتبة المركز الثقافي الإسلامي، وحاضَرَ فيها الدكتور علي صديق، الخبير في مجال مكافحة الفساد، والدكتورة أسماء عبد الرحمن، مدرس الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة أسيوط فرع الوادي، وعضو المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

وتحدثت الدكتور أسماء عبد الرحمن، عن دور المرأة فى مكافحة الفساد الإداري داخل العمل وفي مختلف القطاعات، وذلك باتباع القوانين واللوائح المنظمة لذلك، ومن خلال التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة.

ولفت الدكتور علي صديق، إلى أهمية تطبيق إجراءات الشفافية والنزاهة في مختلف القطاعات، حتى يمكن مواجهة جميع أوجه الفساد بمختلف صوره، والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها فى حالة اكتشاف أي فساد.