محافظ السويس: تسهيل الإجراءات وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة للشباب

السويس – (أ.ش.أ):

أكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، على الجهات المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، تقديم الاقتراحات للمشروعات التي سيتم طرحها على الشباب لتوفير فرص عمل لهم والتعاون مع البنوك للحصول على قروض لإقامة هذه المشروعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الخميس، لمناقشة كيفية النهوض بالمشروعات الصغيرة، وتوفير الدعم من خلال القروض مع رؤساء الأحياء ومديري الاستثمار والتخطيط العمراني والجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية تقديم تسهيلات من جهة التمويل والقطاعات الإدارية المعنية، لاستكمال الإجراءات لإقامة المشروعات والاستفادة من مشروع "مشروعك" بالأحياء.

وأكد المحافظ أن الهدف من هذه الاقتراحات والأفكار، هو الوصول إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة المشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أن هناك دراسة لإقامة 2000 ورشة بمنطقة عتاقة على مساحة 4000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمكملة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق لإنجاز هذه المشروعات لتصبح إضافة في مجال الصناعات الصغيرة قاطرة التنمية والتي تساعد في تشغيل عدد كبير من شباب السويس.

واستمع "حامد" إلى آراء واقتراحات من الجهات المعنية، وطلب منهم إعداد دراسات وافية تشمل السلبيات والايجابيات عن المشروعات التي تقام ودور كل جهة في تنفيذها، مكلفًا إدارة الاستثمار بتقديم مذكرة عن الاقتراحات والأفكار التي قُدمت أثناء المناقشات، والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي وإدارات مشروعك بالأحياء والقوى العاملة والشركة العربية للأسمنت، لعرضها لاتخاذ كافة الإجراءات.