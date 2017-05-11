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بعائد 19.4%.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ12.2 مليار جنيه

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بعائد 19.4%.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ12.2 مليار جنيه بعائد 19.4%.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ12.2 مليار جنيه

التحرير

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طرح البنك المركزى المصرى، اليوم، الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.2 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 6.2 مليار جنيه، بسعر فائدة 19.4% وتم تغطيته 1.9 مرة، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا، بسعر فائدة 19.3% وتم تغطيته 1.9 مرة.

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ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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التحرير

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