بكري لـ«السيسي»: «الناس تعبانة ومش لاقية ومينفعش الأسعار تزيد تاني»

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قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، إن مصر تخوض معركة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لحل هذه الأزمة والمضي بمصر إلى الأمام.

أضاف بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك مجموعات تقف ضد الدولة، ولكن الشعب قادر على مواجهة الضغوط، مشيرًا إلى أن «الفقر يتزايد وأوضاع الفقراء تصل لعنان السماء ولا خيار أمامنا إلا المضي في طريق الصمود والمواجهة».

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وناشد بكري، الرئيس السيسي بعدم زيادة الأسعار مجددًا، قائلًا: «الناس تعبانة ومش لاقية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفرض زيادات أخرى، لابد أن نعفي الطبقات الفقيرة من مزيد من الضغوظ، الناس معدش عندها يا ريس».