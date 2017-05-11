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مصطفى بكري لـ«الداخلية»: «إلى أين هرب حبيب العادلي؟»

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مصطفى بكري لـ«الداخلية»: «إلى أين هرب حبيب العادلي؟» مصطفى بكري لـ«الداخلية»: «إلى أين هرب حبيب العادلي؟»

التحرير

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قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، إن مصادر بمديرية أمن الجيزة ذكرت أن مباحث تنفيذ الأحكام داهمت منزل اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لتنفيذ الحكم الصادر بشأنه بالحبس 7 سنوات على خلفية اتهامه في قضية «الاستيلاء على أموال الداخلية»، إلا أنه تمكن من الهرب قبل ساعات من وصول القوات.

أضاف بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، مخاطبًا الداخلية: «أين ذهب العادلي؟  وإلى أين مضى؟ نحن نعلم أن الرقابة عليه 24 ساعة، ويفترض أن الأعين لا تغيب عنه لدقائق، واسمه مدرج على جميع المنافذ لمنع سفره خارج البلاد، ولذلك من حق الرأي العام أن يُبدي دهشته».

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تابع: «على وزارة الداخلية أن تُجيبنا على سؤال أين هرب حبيب العادلي؟ على الوزارة أن تقول لنا لماذا تُرك يهرب؟ وكيف استطاع الهروب؟»، موضحًا أنه حتى الآن لا توجد بيانات من الوزارة بشأن هروب العادلي.

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التحرير

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