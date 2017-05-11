وزير الصحة: تحويل «الماترنتيه للولادة» لجراحات أطفال بالإسكندرية 

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أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، عن إقراره تحويل مستشفى الماترنتيه للولادة -إحدى مستشفيات وزارة الصحة- إلى مستشفى تخصصي لطب الأطفال.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في فاعليات اليوم القومي لأطفال التشوهات الخلقية، والذي يقام بمكتبة الإسكندرية، وتدشين مركز طبي متخصص في جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية،

وقال عماد الدين إنه سيطلب دعما إضافيا من أجل الإنفاق على تحويل المستشفى ودعمها.

وأشاد وزير الصحة بدور مجلس النواب، واصفا أدائه بـ"جيد جدا"، منتقدا ما وصفه بـ"الهجوم غير المبرر" عليه من جانب البعض، قائلا: "البرلمان عامود الدولة ولا يمكن الاستغناء عنه".

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من جانبه، ذكر الدكتور مجدي المرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنهم يسعون لإقرار قانون لإجبار المقبلين على الزواج على عمل تحاليل طبية، للتأكد من أنهم لن ينجبا أطفالا بهم تشوهات خلقية.

وشدد المرشد على ضرورة إنشاء قسم متخصص في أبحاث الأجنة، في المستشفى المقرر إنشائها للوقاية من تلك الأمراض.

فيما قال كرم الكردي، رئيس مجلس إدارة جمعية نيل الأمل -إحدى منظمات المجتمع المدني-، إنه على استعداد لتقديم إحدى شركاته لتحويلها لمستشفى خاص بالأطفال مجانية، وهو ما ردت عليه الدكتورة سعاد الخولي، نائب المحافظ، بأن يتقدم بطلب تغير نشاط للمحافظة وسيتم الموافقة عليه فورا.