«ليه ربنا معيشني لحد دلوقتي»... 6 مشاهير تمنوا الموت

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

يمر على بعض نجوم الفن، أحيانًا، لحظات يأس مما يضطرهم إلى الاستسلام والتفكير بالموت وتمنيه، ويرجع البعض منهم عن تمني الموت بعد أن تعطيه الحياة فرصة أخرى، وآخرون ما زالوا يعتقدون أن الموت الحل الوحيد للتخلص مما يعيشونه، بينما رحل البعض منهم عن عالمنا، وكأن ما يتمنونه يتحقق، ويرصد موقع "التحرير - لايف" بالتقرير التالي أبرزهم.

1- جميل راتب

عبّر الفنان جميل راتب عن معاناته بسبب إصابته بأمراض كثيرة، وقال أثناء استضافته ببرنامج "فحص شامل" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، عبر فضائية "الحياة": "مابسمعش ولا بامشي كويس.. الموت بالنسبة لي راحة بأفضل الموت بدل من العذاب اللي باعيشه".

2- رجاء حسين

أعربت الفنانة رجاء حسين عن أمنيتها في الموت لملاقاة نجلها العقيد كريم ونجل زوجها الفنان سيف عبد الرحمن، وقالت مع الإعلامية هند رضا، ببرنامج "محطة النجوم" المذاع على محطة راديو "نجوم إف إم": "باتمنى من ربنا أني أموت عشان أروح وأشوف ابني الشهيد اللي راح ضحية الإرهاب.. وكفاية إنه هيدخلني الجنة".

3- سماح أنور

أوضحت الفنانة سماح أنور، أن الموت شيء مفروض علينا جميعًا لا يمكن الهروب منه، وأن التقدم في السن لا يمكن مقاومته، لافتة إلى أنها ليس لديها مشكلة مع تقدم عمرها قائلة: "دي نعمة زي نعمة الشباب بالظبط"، وتابعت خلال حوارها مع راغدة بـ"فحس شامل"، قائلة إنها لا تخشى الموت بينما تخاف من المرض، واستطردت: "أتمنى الموت قبل ما يصيبني المرض، وأنا بالنسبة لي الموت سعادة".

شاهد أيضا «رغبته في الموت وسر الكرسي المتحرك».. جميل راتب يكشف تفاصيل مرضه لأول مرة 3 أعوام حبس دمرت «حلم وكبد وطحال».. الخطيب: «أخاف الموت بعيدًا عن أمي» فيديو| شيرين رضا: «بشم رائحة الموت من حديقة الحيوان»

4- عزت أبو عوف

قال الفنان عزت أبو عوف، في لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، في أول لقاء تليفزيوني له بعد إجرائه عملية قلب مفتوح، إنه لم يخش العملية، وأشار إلى أنه كان يشعر بالفرح قبل خضوعه للعملية بـ24 ساعة، وأوضح ذلك قائلاً: "حسيت بإحساس غريب لأنه كان ممكن إني أموت.. فالموت على رقاب الجميع، لكنني كنت فرحان جدًّا لأني هقابل زوجتي الراحلة (فاطيما)، فهي كانت روحي وعمري وكل حياتي وذكرياتي".

5- زبيدة ثروت

عبرت الفنانة زبيدة ثروت عن أمنيتها في الموت داخل مصر، وأضافت من خلال تصريح صحفي لها قائلة: "عرضت بنتي قسمت علي فكرة السفر لأمريكا، لإجراء فحوصات وتحاليل طبية، ولكني رفضت، وقلت لها لن أسافر، نفسي أموت في مصر، هذا الوطن الكبير الذي استوعب أحلامي، وشهد أجمل سنوات العمر".

وأوصت زبيدة قبل وفاتها، خلال لقائها ببرنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي، بدفنها بجوار الفنان عبد الحليم حافظ، وتابعت قائلة: "نفسي قبل ما أموت أكون حافظة القرآن من أول حرف لأخر حرف.. وباتمني إني قبل ما أموت ربنا يكون راضي عني".

6- الشحرورة

تمنت الشحرورة صباح، قبل وفاتها، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامجه "العاشرة مساءً" عبر فضائية "دريم"، وتابعت قائلة: "ليه ربنا معيشنى لحد دلوقتى كفاية تعبت".