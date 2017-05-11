إيناسيو : مباراة كابس صعبة.. ونعمل لإسعاد الجماهير البيضاء

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قال أجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الزمالك، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كابس يونايتد بدوري أبطال أفريقيا، والذي أقيم ببرج العرب، إن مرحلة المجموعات صعبة.

وأكد المدير الفني للزمالك، أن الفريق الذي يصل لهذه المرحلة من البطولة يواجه صعوبات أهمها قوة الفرق المنافسة.

وأوضح إيناسيو، أنه على ثقه من تجاوز فريقه هذه المرحلة، قائلاً: "مع احترامي لكل المنافسين، فأنا لدى ثقة في اللاعبين وأعتقد أن مباراة الغد قوية وصعبة ..بطولة أفريقيا الجميع منتظرها وطبيعي أن يركز فيها اللاعبون"

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وقال مدرب الزمالك إن مجموعة الفريق والتي تضم كابس يونايتد واتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس، لديها ما يؤهل كل فريق للتأهل للدور التالي، لكن الفارق الذهني والنفسي هو من سيحسم الأمر في ظل قوة الفرق.

واختتم إيناسيو تصريحاته، بأن مباراة الغد أمام كابس يونايتد الزيمبابوي، في غاية القوة، لكن لدى الزمالك الأفضلية لإقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، مؤكدًا أنهم سيعملون جاهدين لإسعاد الجماهير البيضاء.