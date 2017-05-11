أخبار عاجلة

الكالشيو - عماد دربالة: من الصعب أن يفوز روما على يوفينتوس -
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة -
مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية -
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال -
وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة -
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق -
"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
حل لغز سرقة خزينة فندق شهير بالعجوزة -
«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله -
محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

إيناسيو : مباراة كابس صعبة.. ونعمل لإسعاد الجماهير البيضاء

Google+ Print
إيناسيو : مباراة كابس صعبة.. ونعمل لإسعاد الجماهير البيضاء إيناسيو : مباراة كابس صعبة.. ونعمل لإسعاد الجماهير البيضاء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق ، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كابس يونايتد بدوري أبطال أفريقيا، والذي أقيم ببرج العرب، إن مرحلة المجموعات صعبة.

وأكد المدير الفني للزمالك، أن الفريق الذي يصل لهذه المرحلة من البطولة يواجه صعوبات أهمها قوة الفرق المنافسة.

وأوضح إيناسيو، أنه على ثقه من تجاوز فريقه هذه المرحلة، قائلاً: "مع احترامي لكل المنافسين، فأنا لدى ثقة في اللاعبين وأعتقد أن مباراة الغد قوية وصعبة ..بطولة أفريقيا الجميع منتظرها وطبيعي أن يركز فيها اللاعبون"

شاهد أيضا

وقال مدرب الزمالك إن مجموعة الفريق والتي تضم كابس يونايتد واتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس، لديها ما يؤهل كل فريق للتأهل للدور التالي، لكن الفارق الذهني والنفسي هو من سيحسم الأمر في ظل قوة الفرق.

واختتم إيناسيو تصريحاته، بأن مباراة الغد أمام كابس يونايتد الزيمبابوي، في غاية القوة، لكن لدى الزمالك الأفضلية لإقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، مؤكدًا أنهم سيعملون جاهدين لإسعاد الجماهير البيضاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الكابتن رمضان السيد عن مبارة الزمالك اليوم " الزمالك ممكن يحسم المركز الأول بسهولة"

8 الصبح - الكابتن رمضان السيد عن مبارة الزمالك اليوم " الزمالك ممكن يحسم المركز الأول بسهولة"

الزمالك يخشى مفاجآت كابس في دوري الأبطال

الزمالك يخشى مفاجآت كابس في دوري الأبطال

مساء الأنوار: خالد قمر يوضح حقيقه عودته لفريق الزمالك عقب انتهاء إعارته مع الاتحاد

مساء الأنوار: خالد قمر يوضح حقيقه عودته لفريق الزمالك عقب انتهاء إعارته مع الاتحاد

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفى لمدرب فريق كابس يونايتد الزيمبابوى قبل مواجهة الزمالك

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفى لمدرب فريق كابس يونايتد الزيمبابوى قبل مواجهة الزمالك