بالفيديو.. الغندور: «اللي بيحصل مع عماد متعب ما يرضيش أى حد في مصر»

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قال الإعلامي خالد الغندور، إن عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي، قيمة كبيرة للغاية، وما يحدث معه حاليًا لا يسر أى مشجع للكرة في مصر، بمن فيهم مشجعي الزمالك.

وتابع «الغندور» خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «الكورة في ملعبك» الذي يقدمه عبر إذاعة شعبي FM، أن بقاء «متعب» في النادي الأحمر لن يضمن له المشاركة في المباريات بالشكل الذي يرضيه، وأضاف أن المدرب في بعض الأحيان لا يشعر بقدرات لاعب في التدريبات، مثلما حدث مع الإيفواري سليماني كوليبالي.

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وعن انتقاله للقلعة البيضاء، علق بندق «متعب مش هيروح نادي الزمالك أبدًا، ولو راح ممكن يجيب أهداف كتير، لكن لو راح أي نادي تاني في مصر لن يتألق».