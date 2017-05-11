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بالفيديو.. الغندور: «اللي بيحصل مع عماد متعب ما يرضيش أى حد في مصر»

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بالفيديو.. الغندور: «اللي بيحصل مع عماد متعب ما يرضيش أى حد في مصر» بالفيديو.. الغندور: «اللي بيحصل مع عماد متعب ما يرضيش أى حد في مصر»

التحرير

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قال الإعلامي خالد الغندور، إن عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي، قيمة كبيرة للغاية، وما يحدث معه حاليًا لا يسر أى مشجع للكرة في ، بمن فيهم مشجعي .

وتابع «الغندور» خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «الكورة في ملعبك» الذي يقدمه عبر إذاعة شعبي FM، أن بقاء «متعب» في النادي الأحمر لن يضمن له المشاركة في المباريات بالشكل الذي يرضيه، وأضاف أن المدرب في بعض الأحيان لا يشعر بقدرات لاعب في التدريبات، مثلما حدث مع الإيفواري سليماني كوليبالي.

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وعن انتقاله للقلعة البيضاء، علق بندق «متعب مش هيروح نادي الزمالك أبدًا، ولو راح ممكن يجيب أهداف كتير، لكن لو راح أي نادي تاني في مصر لن يتألق».

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التحرير

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